28.12.2020
18:05
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Происшествия

В Якутске с нетрезвой женщиной произошло чудо

На ул. Лермонтова в Якутске нетрезвая женщина-пешеход уснула на дороге. Можно сказать, что она родилась в «рубашке».

27 декабря  около 1 часов 20 минут ночи  водитель- женщина 1975 г. р.,  управляя автомобилем  «Тойота Королла» и следуя  по ул.Лермонтова,  возле д. №70  совершила наезд на женщину-пешехода 1969 г. р., которая лежала на проезжай части дороги. Прибывшая бригада «скорой помощи»  доставила  пострадавшую в РБ№2, где после осмотра, у нее были выявлены ушибы головы и ног, назначено амбулаторное лечение

К счастью, осторожная автомобилистка, несмотря на поздний час и не очень небольшой поток транспорта, с учетом тумана и плохой видимости, которая ухудшалась еще и от выхлопов проезжающих машин, ехала со скоростью около 30 километров в час. Почувствовав, что под колесами авто возникло препятствие, женщина сразу остановилась и обнаружила лежащего пешехода. 

Можно сказать, что последняя дважды родилась «в рубашке»: как пояснила пострадавшая, она шла по улице (не помнила по какой) и пыталась остановить проезжавшие машины, однако никто из водителей на призыв дамы об остановке, по ее словам,  не реагировал. Тогда женщина решила лечь прямо на проезжую часть, в надежде на то, что ее таким образом заметят и, наконец, хоть кто-то остановиться. После принятия горизонтального  положения  женщина через какое-то время попросту… уснула. Лишь по счастливой случайности почти  на 45-градусном морозе она не замерзла и не успела себе ничего отморозить и по не менее счастливой случайности не попала под колеса какого-нибудь грузовика или внедорожника с более высокой скоростью движения.   

Проведенное освидетельствование не выявило у водителя состояния опьянения, чего не скажешь о пешеходе: у пострадавшей женщины обнаружено 0,72 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

В действиях пешехода усматривается нарушение сразу нескольких пунктов раздела 4 ПДД РФ, 

Пешеходы, находящиеся навеселе, ведут себя неосторожно, часто агрессивно и непредсказуемо, ввиду чего являются неминуемым источником бед и аварий. А проезжающие и проходящие мимо, заметив такого нетрезвого человека, к сожалению, остаются безучастными. Водители, как правило, стараются его объехать и мчатся дальше,  пешеходы обходят стороной. 

Впереди нас ждет череда праздничных дней, семейных застолий, встреч, которые, нередко сопровождаются употреблением алкоголя. 

                         

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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