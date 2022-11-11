Сегодня в Якутске -10°: Разве это зима?

Голуби днём находятся около людей, их часто можно увидеть в парках, во дворах, они греются на солнышке. Замерзают ли голуби? От морозов птиц спасает плотное оперение, а также тёплый пух.

На фото: «Летающие крысы» нуждаются в людях, ждут от них помощи и внимания.

Погода без осадков на северо-востоке, востоке и крайнем юге. На остальной территории небольшой, ночью на юго-западе и местами в центральных районах умеренный снег. Ночью порывы ветра по нижней Лене и на западе, юго-западе 9-14 м/с, в Мирнинском до 15 м/с, поземки. Температура ночью -22-27°, на юге, юго-западе, западе -8-13°, на северо-западе, северо-востоке -33-38°, в Оймяконье местами -40-45°, днем -10-15°, на юге -4-9°, на северо-западе, севере, северо-востоке -25-30°, в Оймяконье -31-36°. На побережье Арктики небольшой снег, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -25-30°, днем -21-26°.

В Якутске снег, днем небольшой, ветер ночью северо-восточный 2-5 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью-22-24°, днем-10-12°.