11.11.2022
01:00
116
Погода
Сегодня в Якутске -10°: Разве это зима?
Погода без осадков на северо-востоке, востоке и крайнем юге. На остальной территории небольшой, ночью на юго-западе и местами в центральных районах умеренный снег. Ночью порывы ветра по нижней Лене и на западе, юго-западе 9-14 м/с, в Мирнинском до 15 м/с, поземки. Температура ночью -22-27°, на юге, юго-западе, западе -8-13°, на северо-западе, северо-востоке -33-38°, в Оймяконье местами -40-45°, днем -10-15°, на юге -4-9°, на северо-западе, севере, северо-востоке -25-30°, в Оймяконье -31-36°. На побережье Арктики небольшой снег, ветер юго-западный 6-11 м/с, температура воздуха ночью -25-30°, днем -21-26°.
В Якутске снег, днем небольшой, ветер ночью северо-восточный 2-5 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью-22-24°, днем-10-12°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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