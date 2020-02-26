В Якутске с большим успехом прошел сольный концерт Сергея Судзиловского

Сегодня, 26 февраля в концертном зале Высшей школы музыки РС(Я) прошел сольный концерт Сергея Судзиловского (виолончелист), выпускника Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского (класс Натальи Николаевны Шаховской, советской, российской виолончелистки, педагога, народной артистки СССР).

Сергей Судзиловский, лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. Петра Ильича Чайковского, заслуженный артист Российской Федерации, ведет активную исполнительскую и педагогическую деятельность в России и за рубежом.

Известный виолончелист первые гостит в Якутии, в рамках IV Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика.», и IV Международного дальневосточного симфонического фестиваля «Цех». В разговоре Судзиловский отметил что программа была подобрана созвучно названию фестивалю. Так, были исполнены произведения композиторов от Европы до Китая, от Баха до ЦЗО ЧЖЕНЬ-ГУАНЬ. Китайский композитор является нашим современником, и он с радостью согласился на исполнение его произведения на нашем фестивале. В марте ему исполняется 75 лет, с чем мы его поздравляем.

Концерт прошел с большим успехом, и не смог вместить всех желающих в концертном зале ВШМ РС(Я).

Приглашаем также 29 февраля на «Концерт симфонической музыки молодых композиторов Евразии».