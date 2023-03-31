В Якутске с 1 апреля стартует запись детей в первый класс

В этом году родители могут подать заявление на прием ребенка в школу через «Госуслуги»

С 1 апреля в Якутске открывается прием детей в первый класс. Записать ребенка в школу можно будет через «Госуслуги» и портал государственных и муниципальных услуг Якутии e-yakutia.ru.

Зачисление детей в школы пройдет в два этапа:

с 1 апреля по 30 июня: для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, проживающих на закрепленной территории;

с 6 июля до 5 сентября: можно подать заявление в школу, которая не закреплена за вашим адресом.

В первые классы принимают детей от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей возможен прием ребенка в более раннем или позднем возрасте.

Список требуемых документов остался прежним. Нужны копии паспорта родителя, свидетельства о рождении ребенка, свидетельств братьев или сестер, учащихся в этой школе, справка о регистрации по месту жительства.