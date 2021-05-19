В Якутске руководителя привлекут к ответу

SakhaLife.ru.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» был установлен подозреваемый в подделке заключений экспертиз.

По данным следствия, в период 2019-2020 г. директор центра негосударственной экспертизы заключил с тремя коммерческими организациями договоры на оказание экспертного исследования по промышленной безопасности, не имея лицензии на осуществление указанной деятельности. Установлено, что обвиняемый подготовил поддельные заключения на бланке сторонней организации и выручил за них денежные средства в размере 115 000 рублей.

Следственной частью МУ МВД России «Якутское» в отношении 41-летнего жителя г.Якутск возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящий момент уголовное дело с обвинительным заключением утверждено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения по существу.