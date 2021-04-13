В Якутске руководительница лишила свою организацию миллиона рублей

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МУ МВД России «Якутское» завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями.

Указанный факт был установлен сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия).

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая, в период с 2017 по 2018 г. достоверно зная, что на расчетном счете фирмы имеются денежные средства, используя свои полномочия, вопреки законным интересам коммерческой организации, дала бухгалтеру обязательные для исполнения указания по переводу денежных средств на свои личные банковские счета под видом выплаты заработной платы и иных платежей подчиненным работникам.

В результате противоправных действий женщина причинила существенный вред законным интересам общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 1 млн. 100 тысяч рублей. Средства были использованы ею на иные цели, не связанные с уставной деятельностью организации.

В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по инициативе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой.

На период предварительного следствия фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.