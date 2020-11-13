В Якутске руководители ТСЖ и УК привлечены к субсидиарной ответственности

ПАО «Якутскэнерго» ведет целенаправленную, планомерную работу по взысканию задолженности за потребленные энергоресурсы с потребителей-неплательщиков, в том числе УК и ТСЖ. Энергокомпания, исчерпав административные меры воздействия на должников, вынуждена обращаться в суд.

За 9 месяцев 2020 года по исполнительным листам в отношении должников за потребленные энергоресурсы по договорам энергоснабжения взыскано 180,5 млн рублей, в том числе 142,7 млн рублей – с юридических лиц, 37,8 млн рублей – с физических лиц.

Арбитражный суд РС (Я) после рассмотрения всех аспектов банкротного дела №А58-8938/2019, определением от 19.10.2020 г. привлек к субсидиарной ответственности председателя товарищества собственников жилья «Ул. Очиченко» В.Г. Яковлева по долгам данного ТСЖ на сумму 2,6 млн рублей.

Аналогичное определение вынесено в отношении председателя ТСЖ «202 мкрн, 16 корп» А.Ф. Петрова (определение суда от 19.10.2020 г. по делу №А58-1370/2019). А.Ф. Петров привлечен к субсидиарной ответственности в размере 6,3 млн рублей, из них 4,6 млн рублей – долг перед ПАО «Якутскэнерго».

Руководитель ООО УК «Рубин» М.А. Шеходанова также привлечена к субсидиарной ответственности на сумму 958 тыс рублей, из них 859 тыс рублей задолженность перед ПАО «Якутскэнерго» (определение суда от 14.10.2020 г. по делу №А58-4866/2019).

Определения суда вступили в законную силу, а значит, кредитор получит исполнительные листы на взыскание задолженности с бывших руководителей УК/ТСЖ, которые будут переданы в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Следует отметить, что субсидиарную ответственность могут понести и иные контролирующие должника лица, если их действия будут признаны способствующими причинению убытков кредиторам.

Энергетики призывают руководителей предприятий соблюдать условия договоров энергоснабжения, своевременно рассчитываться за потребленные ресурсы и не доводить дело до применения таких серьезных механизмов взыскания задолженности, как привлечение к субсидиарной ответственности.