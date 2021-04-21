В Якутске руководитель стройфирмы похитил деньги вкладчиков — МВД

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) выявлен факт хищения денежных средств в особо крупном размере при строительстве многоквартирного жилого дома.

В ходе проверки полицейскими установлено, что руководитель строительно-производственной фирмы, с целью извлечения финансовой выгоды при строительстве многоквартирного жилого дома по проспекту Ленина г. Якутска, привлек денежные средства пайщиков и, не исполнив взятые на себя договорные обязательства перед другими организациями, совершил хищение вверенных ему денежных средств, переданных гражданами в качестве оплаты за приобретаемые квартиры.

В результате противоправных действий злоумышленник причинил троим потерпевшим ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 млн. 200 тысяч рублей.

Средства были использованы им на иные цели, не связанные со строительством данного объекта недвижимости.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МУ МВД России «Якутское» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время органами предварительного следствия принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния.