В Якутске руководитель соцучреждения вместе с подчиненными организовали преступную группу

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 жителей столицы. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере), ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное в крупном размере с использованием служебного положения), а также по ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

По версии следствия, руководитель одного из социальных учреждений города с участием своих подчиненных в составе организованной группы, в целях извлечения материальной выгоды, изготовили фиктивные приказы о приеме на работу трех граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность и не допускались к работе.

После поступления денежных средств на банковский счет фиктивных работников, не осведомленных о преступных действиях обвиняемых, они передавались одному из участников преступной группы и делились в последующем между ее членами. Общая сумма похищенных таким образом средств составила более 1 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой города в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.