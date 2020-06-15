В Якутске руководитель осужден за преступление в сфере долевого строительства жилья

Сегодня, 15 июня Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Симиир». Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установил, что подсудимая использовала собранные от участников долевого строительства трех многоквартирных домов денежные средства в сумме около 180 млн. рублей не по целевому назначению. Они были направлены не на строительство указанного жилья, а на другие цели, в том числе на строительство кинотеатра и оборудования для него, теплой автостоянки, школы бокса, другого многоэтажного дома.

В результате данных преступных действий строительство 3 вышеуказанных жилых домов не завершено, пострадало 142 участника долевого строительства.

Суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также лишил ее права заниматься деятельностью и занимать должности, связанные со строительством жилых домов и иных жилых помещений, сроком на 2 года.

Осужденная взята под стражу в зале суда.