В Якутске Росгвардия задержала угонщика Toyota Wish

Около 3 часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение об угоне автомашины «Тойота-Виш», которая была припаркована во дворе многоквартирного дома по ул. Жорницкого. Ориентировка разошлась по всем наружным службам и через несколько минут во дворе дома по улице Можайского группа задержания Росгвардии обнаружила проходившее по ориентировке транспортное средство.

Заметив патруль, мужчина покинул салон и предпринял попытку скрыться бегством, но был задержан росгвардейцами. При проверке выяснилось, что задержанный 36–летний уроженец Якутска находится в оперативном поиске по подозрению в совершении еще одного имущественного преступления.

Гражданин доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.