В Якутске росгвардейцы почтили память погибших товарищей

В Якутске росгвардейцы почтили память Александра Рыжикова и Станислава Голомарева, погибших при исполнении служебного долга

Ежегодно 7 января Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) чтит память коллег — Героя России командира ОМОН подполковника милиции Александра Рыжикова и сержанта милиции Станислава Голомарева, кавалера Ордена Мужества, трагически погибших на территории Чеченской республики. В то Рождество 2000 года якутский ОМОН попал в засаду в чеченском селении Герменчук. Прикрывая выход отряда из — под плотного огня противника, пали от пуль боевиков Александр Рыжиков и Станислав Голомарев.

Сегодня в сквере имени Героя России Александра Рыжикова состоялся траурный митинг с участием руководства территориального органа Росгвардии, личного состава ОМОН «Бизон» и ветеранов боевых действий. Открыл митинг начальник Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) Сергей Челищев. «Мы чтим память Героев-коллег, обеспечивавших правопорядок и спокойную жизнь граждан. Они живы в наших сердцах. Наш долг помнить об их подвигах и передавать из поколения в поколение. Светлая память и вечная слава нашим товарищам», — отметил полковник полиции Сергей Челищев.

Затем участники митинга возложили цветы к бюсту Героя России Александра Рыжикова и отдали воинские почести безвременно ушедшим товарищам. Также бойцы и ветераны ОМОН «Бизон» посетили место захоронения Александра Рыжикова и Станислава Голомарева на Маганском кладбище. Поминальный ритуал завершился возложением цветов.