В Якутске росгвардейцы по горячим следам задержали угонщика автомобиля

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что со двора дома микрорайона Борисовка-2 г. Якутска угнана автомашина Toyota Platz. Через полчаса наряд группы задержания заметил проходивший по ориентировке автомобиль на парковке возле магазина «Три лимона» и задержал находившегося за рулем молодого мужчину. 29-летний житель Якутска сразу сознался в совершении угона. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)

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