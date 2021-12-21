21.12.2021
10:48
45
Происшествия
В Якутске росгвардейцы по горячим следам задержали угонщика автомобиля
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что со двора дома микрорайона Борисовка-2 г. Якутска угнана автомашина Toyota Platz.
Через полчаса наряд группы задержания заметил проходивший по ориентировке автомобиль на парковке возле магазина «Три лимона» и задержал находившегося за рулем молодого мужчину. 29-летний житель Якутска сразу сознался в совершении угона. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия)
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