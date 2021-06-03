В Якутске родственники умершего юноши обвиняют медработников

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти 18-летнего юноши в городе Якутске. Родственники молодого человека обратились в следственные органы СКР с заявлением о проверке действий медицинских работников после отказа в его госпитализации.

Следователи проводят первоначальные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти – опросы, изучение медицинской документации, имеющей значение для следствия, осмотры.

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.