В Якутске риелторка потратила деньги клиентов на «Фонбет»

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины, работающей риелтором. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, в период с 18 марта по 4 апреля, работая риелтором и испытывая финансовые затруднения, предложила своей знакомой для покупки квартиру в Якутске, собственники которой проживали за пределами республики.

Впоследствии ею были составлены предварительный и основной договор купли-продажи квартиры, в которых от имени собственника обвиняемой поставлены собственноручные подписи, и написана расписка о получении денежных средств в размере более 1 млн рублей.

Полученные от знакомой в результате данных действий денежные средства в размере 50 000 рублей, риелтор направила собственнику квартиры в качестве аванса и для получения ключей от квартиры, и уверила покупателя о возможности проживания в квартире.

Остальными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, истратив их, делая ставки на сайте «Фонбет».

В последующем собственники квартиры, не получившие денежные средства за продажу квартиру, потребовали освободить её и оплатить арендную плату за время проживания.

В ходе предварительного следствия, риелтор полностью признала вину в совершенном преступлении и частично возместила потерпевшей ущерб в размере 200 000 рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения, по существу.