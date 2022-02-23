23.02.2022
20:38
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Погода

В Якутске резко потеплеет

В ближайшие сутки синоптики обещают в г. Якутске небольшой снег, ветер северный 2-5 м/с, температура ночью -23-25°, днем -14-16°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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