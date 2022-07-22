22.07.2022
15:13
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Происшествия

В Якутске ревнивец поцарапал гвоздем Lexus своей бывшей

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась владелица автомобиля «Lexus». Женщина сообщила, что припарковала свой автомобиль возле дома на ул. Каландаришвили, а на следующий день обнаружила на нём глубокие царапины. Сумма заявленного ущерба составила порядка 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия участковыми уполномоченными полиции установлено, что к повреждению причастен 40-летний бывший сожитель женщины.

Выяснилось, что злоумышленник на почве ревности поцарапал гвоздем двери и крыло автомобиля, после чего скрылся. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

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