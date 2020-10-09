09.10.2020
10:07
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Судебная хроника

В Якутске решена проблема бесхозных детских площадок

Прокуратурой Якутска проведена проверка соблюдения требований законодательства при эксплуатации детских игровых площадок. По результатам проверки выявлено 157 бесхозных площадок с детским игровым оборудованием, содержание, ремонт и обслуживание которых не финансировалось ввиду отсутствия собственника.

Учитывая данные обстоятельства, в целях обеспечения безопасности детей прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено заявление о признании детских игровых площадок бесхозяйными и передачи игрового оборудования в собственность муниципального образования – городской округ г. Якутск.

Решением Якутского городского суда от 7 октября 2020 исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры города.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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