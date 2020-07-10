В Якутске ремонтируют площадь Победы

В столице республики проводятся ремонтные работы на площади Победы и в сквере – мемориале «Солдат Туймаады» силами АО «Якутдорстрой» и подрядной организации ООО «Арктика Трейд». Об этом сообщает МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

На первом этапе, с конца апреля по 6 июня, проведены работы по восстановлению ступенек возле автостоянки, облицовка бордюра «Вечного огня» из мраморных плит, облицовка основания зеленой зоны из бутового камня, стен стелы «Всадник» из гранитных плит. Кроме того, проведены работы по реставрации монументов, посвященных городам-героям, и памятника «Солдат Туймаады».

По словам и.о. руководителя МКУ «СЭГХ» Татьяны Павлюковской, ремонтные работы планируется завершить 24 июля.

«Во втором этапе, с 24 июня идет замена облицовки гранитных стен памятника воинам-якутянам Великой Отечественной войны, восстанавливается облицовка ступенек, ограждений из мраморных плит, отделки стен памятников городам-героям, заделываются трещины асфальтобетонных покрытий и бордюров, ремонтируются скамейки», — сообщила Татьяна Павлюковская.

Текущий ремонт площади Победы и мемориального комплекса «Солдат Туймаады» проводится в рамках муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы».