В Якутске рекордное количество домов признали аварийными

В Гордуме прошло заседание постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям под председательством Ольги Саргыдаевой.

О том, как шло исполнение в 2020 году муниципальной программы «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» и о планах на 2021 год ознакомил директор МКУ «Департамент жилищных отношений» Александр Новолоков.

По данной муниципальной программе уточненный план составляет 645 млн. 529 тыс. руб. Фактическое освоение составило 643 млн. 504 тыс. руб., что в процентном соотношении составляет 99,7 % исполнения.

Александр Новолоков подробно отчитался по всем мероприятиям, проведенным в 2020 году.

Так, говоря по выкупу жилых помещений на 2020 год он отметил, что всего было выкуплено 12 квартир на 28 млн. 709 тыс. руб., в процентном соотношении от кассового плана это составляет 97,6 %. Экономия составила 705 тыс. руб.

По приобретению строящегося недвижимого имущества, жилых помещений – кассовый план был принят в размере 92 млн. 688 тыс. руб, освоение составляет 92 млн. 688 тыс. руб, что составляет 100 % от кассового плана.

«Приобрели жилые помещения в количестве 36 штук в строящемся доме у муниципального застройщика Агентство по развитию территорий. При поддержке депутатов Якутской городской Думы нам выделили дополнительные денежные средства на расселение трех домов в 17 квартале. В этом году Агентство по развитию территорий в ноябре должны сдать эти жилые помещения, куда переселим людей», — отметил Александр Новолоков.

Говоря об обследовании фундаментов, директор сообщил, что план был принят на 1 млн. 471 тыс. руб., освоение составляет 1 млн. 471 тыс. руб., т.е. 100 % освоение от годового кассового плана.

«Большая благодарность депутатам Якутской городской Думы, которые поддержали и впервые в городе выделили нам дополнительно столь значительную сумму на оплату техзаключений по признанию домов аварийными, и мы в 2020 году, несмотря на пандемию, рекордное количество домов признали аварийными. Это 211 многоквартирных домов, из них 114 мы как раз оплатили из этой суммы – на признание домов аварийными», — подчеркнул Александр Новолоков.

По подпрограмме «Обеспечение жильем молодой семьи» в 2020 году было запланировано 87 млн. 944 тыс. руб. Фактическое освоение составляет 87 млн. 927 тыс. руб., что составляет 99,9 % от кассового плана. Экономия средств муниципального бюджета составила 16 тыс. руб.

Как отметил директор Департамента, в 2020 году из местного бюджета было предусмотрено 50 млн. руб., из федерального бюджета – 34 млн. руб. 908 тыс. руб., из республиканского бюджета – 3 млн. 35 тыс. руб.

По подпрограмме «Приобретение или строительство жилья для детей-сирот» план на 2020 год был принят в размере 400 млн. 885 тыс. руб., из которых 173 млн. руб. – восстановленная сумма остатка 2019 года. Освоение составляет 399 млн. 594 тыс. руб., или 99, 7 % от годового кассового плана. Как отметил Александр Новолоков, экономия составила 1 млн. 290 тыс. руб. — данной суммы не хватает на приобретение одного жилого помещения. По восстановленным лимитам 2019 года приобретены 60 квартир детям-сиротам, 59 квартир – по муниципальным контрактам 2019 года и 1 – по контракту 2020 года на общую сумму 170 млн. 910 тыс. руб. По лимитам 2020 года приобретено 65 жилых помещений.

В ходе обсуждения уточняющие вопросы директору Департамента жилищных отношений задали депутаты Ольга Саргыдаева, Александр Яковлев.

Члены постоянной комиссии по имущественным и земельным отношениям приняли информацию к сведению.

Вторым депутаты Гордумы рассмотрели вопрос о ходе исполнения муниципальной программы «Развитие имущественных и земельного комплекса городского округа «город Якутск» на 2020 – 2024 годы» за 2020 год и о планах на 2021 год информировал исполняющий обязанности начальника Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска Игнатий Попов.

Вопросы по исполнению муниципальной программы задали Александр Яковлев, Ольга Саргыдаева.

Информация Департамента имущественных и земельных отношений Окружной администрации г. Якутска была принята членами постоянной комиссии Гордумы к сведению.