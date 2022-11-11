В Якутске рецидивист похитил «Наташу»

На днях в дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г. Якутска. Потерпевшая пояснила, что на ночь оставила свою автомашину, прикрытую тентом во дворе дома на ул. Фёдора Попова, а утром обнаружила, что портативный гараж похищен.

Полицейскими по горячим следам в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в краже. Им оказался ранее судимый 28-летний мужчина.

Установлено, что подозреваемый, проходя мимо жилого дома, заметил автомобиль, прикрытый тентом. По словам подозреваемого, в состоянии опьянения он решил похитить тент для своей автомашины.

Возбуждено уголовное дело по ч.2ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Уважаемые водители, во избежание хищений ваших гаражей-тентов полиция рекомендует принять меры для защиты своего имущества: