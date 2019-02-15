В Якутске рецидивист подозревается в краже

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» за помощью обратилась жительница г.Якутск. Женщина сообщила о пропаже принадлежащих ей 120 пачек сухого молока общей стоимостью 24 000 рублей.

В ходе разговора с заявительницей полицейские выяснили, что коробки с сухим молоком она оставила в подъезде дома, расположенного на ул. Богдана Чижика. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции осмотрели помещение, где оставили коробки, провели поквартирный обход дома. В одной из квартир полицейские и обнаружили 8 похищенных коробок сухого молока.

Подозреваемым оказался 29-летний уроженец Якутска, ранее судимый за кражу. По словам злоумышленника, он живет в квартире друга. Мужчина вышел из дома, чтобы поискать свою кошку. Поднявшись этажами выше, он увидел коробки потерпевшей. Недолго думая, мужчина перенес коробки к себе в квартиру. Похищенное изъято и будет возвращено законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.