В якутской школе произошла беда

Об организации проверки по сообщению о падении подростка из окна школы

По поручению прокуратуры республики прокуратура г. Якутска проводит проверку по факту падения 04.12.2020 подростка из окна 3 этажа средней общеобразовательной школы № 33 г. Якутска.

На место при поступлении сообщения незамедлительно выехал и.о. прокурора г. Якутска. Ребенок в настоящее время находится в учреждении здравоохранения на стационарном лечении.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены причины и условия падения ребенка с высоты, дана оценка соблюдению законодательства о защите прав детей, семейного благополучия, исполнения образовательным учреждением требований закона об обеспечении безопасности учащихся и др.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты на контроль прокуратурой республики.