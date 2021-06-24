В Якутске ребенок стал свидетелем преступления

Утром в полицию поступила информация, что из кладовой дома по Сергеляхскому шоссе открыто похищены электроинструменты на общую сумму 72 000 рублей. Ориентировка на подозреваемого была передана всем наружным службам.

Наряду группы задержания Якутского ОВО, приступившему к розыску, потерпевший сообщил, что минут 30 назад момент хищения электроинструментов увидел ребенок и сообщил отцу. Злоумышленник перелез через забор и скрылся в неизвестном направлении.

Через некоторое время недалеко от места происшествия росгвардейцы увидели гражданина, схожего с приметами ориентировки и задержали его. Мужчина был опознан потерпевшим. За забором его дома были обнаружены похищенные вещи.

Для дальнейшего разбирательства 34-летний ранее судимый за совершение имущественного преступления житель Якутска доставлен в дежурную часть отдела полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).