В Якутске ребенок попал под УАЗ

По счастливой случайности он избежал травм при ДТП.

Иногда пешеходы сами провоцируют дорожно-транспортные происшествия, так случилось 26 февраля около 19 часов, когда на ул. Каландаришвили водитель, управляя транспортным средством «УАЗ Патриот», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. На одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы.

Прибывшая бригада скорой помощи оказала ребенку разовую медицинскую помощь и оставила его на месте с заключением, что он не нуждается в дальнейшем лечении.

По проведенному освидетельствованию водитель был трезв. Проводится административное расследование.

С января месяца этого года по г. Якутску произошло свыше десяти ДТП с участием несовершеннолетних. Из них четыре – по вине самих детей.