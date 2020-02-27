27.02.2020
17:43
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Происшествия

В Якутске ребенок попал под УАЗ

По счастливой случайности он избежал травм при ДТП.

Иногда пешеходы сами провоцируют дорожно-транспортные происшествия, так случилось 26 февраля около  19 часов, когда на ул. Каландаришвили водитель, управляя транспортным средством «УАЗ Патриот», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. На одежде ребенка отсутствовали световозвращающие элементы.

Прибывшая бригада скорой помощи оказала ребенку разовую медицинскую помощь и оставила его на месте с заключением, что он не нуждается в дальнейшем лечении. 

По проведенному освидетельствованию водитель был трезв. Проводится административное расследование. 

С января месяца этого года по г. Якутску произошло свыше десяти ДТП с участием несовершеннолетних. Из них четыре – по вине самих детей. 

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».
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