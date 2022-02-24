24.02.2022
17:30
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Якутск

В Якутске ребенок отбил кота от собак, но кот погибает…

БФ защиты животных «Белый Бим» в своем Инстаграм пишет, что ребенок отбил кота от собак и занес в подъезд, но кот умирает, истекая кровью… Зоозащитники взывают о помощи.

Фото: Из соцсетей
Источник: БФ защиты животных "Белый Бим"
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