В Якутске ребенок отбил кота от собак, но кот погибает…

БФ защиты животных «Белый Бим» в своем Инстаграм пишет, что ребенок отбил кота от собак и занес в подъезд, но кот умирает, истекая кровью… Зоозащитники взывают о помощи. View this post on Instagram A post shared by БФ защиты животных "Белый Бим" (@white_bim_fund)

Фото: Из соцсетей Источник: БФ защиты животных "Белый Бим"

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