24.02.2022
17:30
60
Якутск
В Якутске ребенок отбил кота от собак, но кот погибает…
БФ защиты животных «Белый Бим» в своем Инстаграм пишет, что ребенок отбил кота от собак и занес в подъезд, но кот умирает, истекая кровью… Зоозащитники взывают о помощи.
Фото: Из соцсетей
Источник: БФ защиты животных "Белый Бим"
#бездомные животные#бродячие собаки#В Якутске ребенок отбил кота от собак но кот погибает...#республика саха (якутия)#Якутия#Якутск
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