В Якутске ребенка увезли ночью с переломами костей черепа

За прошедшие сутки в Якутске в ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Один из них получил тяжелые травмы.

28 июня в 20:35 в дежурную часть столичного ГИБДД поступило телефонное сообщение о том, что на перекрестке улиц Кальвица и Халтурина произошло столкновение двух автомашин.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота Витц» проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Премио», которая от удара съехала с дорожного полотна и врезалась в дерево.

В момент ДТП в салоне «Премио» находился 6-летний мальчик. Лишь благодаря специальному детскому удерживающему устройству ребенок в таком серьезной аварии отделался ушибами.

Освидетельствование показало, что автомобилисты были трезвы. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено административное расследование.

Второй случай получения травм несовершеннолетним был зарегистрирован около полуночи на ул. Ларионова микрорайона 203: 19-летний молодой человек на «Тойота Ленд Круизер Прадо» совершил наезд на 16-летнего подростка, двигавшегося на электросамокате.

Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи в срочном порядке госпитализировала школьника с переломами костей черепа.

Со слов автомобилиста, увидев на проезжей части самокат, он решил объехать его по встречной полосе. В это время пользователь самоката вырулил налево, вследствие чего произошло ДТП.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв, право управления он получил год тому назад.