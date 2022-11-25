В Якутске ребенка удерживали в автобусе против его воли

Мэрия Якутска проверила водителя, удерживавшего ребенка в автобусе

Водитель и кондуктор не выпускали школьника из салона автобуса №14 за то, что он потерял школьную карту и не мог оплатить проезд.



Сообщение о происшествии поступило через приложение «Госуслуги. Решаем вместе».



«На возмущение с моей стороны водитель и кондуктор ответили, что это не их проблема. А что, если он потерялся бы или отморозил себе что-нибудь? От них один ответ: «не наша проблема». Температура воздуха сегодня была -27 градусов», — сообщал очевидец.



ЦУР Якутии зафиксировал сообщение и направил в мэрию города.



«Водитель впредь обязуется не нарушать требований должностных инструкций. Вынесено устное предупреждение. В случае повторного нарушения будут приняты более строгие дисциплинарные взыскания», — сообщили в подведомственном учреждении «Организатор пассажирских перевозок».



В предприятии добавили, что провели профилактическую беседу со всем водительским составом насчет культуры обслуживания пассажиров.