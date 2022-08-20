В Якутске разыскивается пропавшая 69-летняя женщина

Разыскивается без вести пропавшая гр. Макарова Александра Афанасьевна, 20.04.1953 г.р., ур. г.Киренска, Иркутской обл., проживающая по адресу: г.Якутск, ул.Песчаная, д.49, которая 16.08.2022г примерно 15:25 ч. ушла из дома и до настоящего времени не даёт знать о своём местонахождении. Была одета: пальто серого цвета, берет бежевого цвета, босоножки светлые.

При себе имела: сумка кожаная чёрного цвета, пакет с вещами. При получении какой-либо информации звонить по номерам 43-91-12 89999491305,89681523913, сообщает тгк КримЯкутия