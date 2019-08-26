26.08.2019
20:22
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Происшествия

В Якутске разыскивается полицейский, скрывшийся с места службы с пистолетом

В Якутске разыскивают полицейского, который скрылся с места службы с оружием. Он вооружен пистолетом с двумя магазинами.

Сержант транспортной полиции Айтал Томский пришел на службу, был на разводе, получил табельный пистолет Макарова и после исчез. До места службы в аэропорту он не дошел. К нему домой направились коллеги, дверь взломали. Там обнаружили форму.

Сержант переоделся в гражданскую одежду, в какую неизвестно, и ушел с пистолетом. В настоящее время его разыскивают, разослана ориентировка.

Источник: http://ysia.ru/razyskivaetsya-politsejskij-skryvshijsya-s-mesta-sluzhby-s-pistoletom/
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