28.09.2019
02:24
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Происшествия
В Якутске разыскивается 11-летняя девочка
27.09.2019 г. около 14 ч. ушла с адреса Кузьмина, 21 ЛЕБЕДКИНА Алекса Робертовна, 11 лет.
Внешность и одежда как на фотографии. Ранее не уходила.
Лиц, знающих о ее местонахождении, просим обращаться по телефонам: 02, 8924-761-12-12 (мама).
Источник: МВД по РС(Я).
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