В Якутске разыскивается 11-летняя девочка

27.09.2019 г. около 14 ч. ушла с адреса Кузьмина, 21 ЛЕБЕДКИНА Алекса Робертовна, 11 лет. Внешность и одежда как на фотографии. Ранее не уходила. Лиц, знающих о ее местонахождении, просим обращаться по телефонам: 02, 8924-761-12-12 (мама).

Источник: МВД по РС(Я).

Поделиться в соцсетях:



Whatsapp +7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх