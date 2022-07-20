20.07.2022
12:20
456
Якутск
Фотофакт: в Якутске разрыли тротуар и бросили
Читатель Sakhalife сообщает, что в Якутске на улице Тимирязева неделя, как разрыли тротуар, и на этом всё прекратилось. Оставили везде торчащую арматуру и куски бетона, приходится жителям с детьми на колясках и пожилым людям с тросточками ходить по проезжей части. А теперь через лужи не пройти вообще…
Фото: автора
Источник: Читатель Sakhalife
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