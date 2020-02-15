В Якутске разобьют сквер имени Героя Советского Союза Владимира Лонгинова

Проект сквера имени Героя Советского Союза Владимира ЛОНГИНОВА обсудили 15 февраля на совещании у главы города Якутска Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ. Строительство приурочено к 75-летию Великой Победы.

В обсуждении приняли участие глава Усть-Алданского улуса Алексей ФЕДОТОВ, руководитель управления Сайсарского округа Леонид БЯСТИНОВ, руководители структурных подразделений Окружной администрации города Якутска, представители администрации Усть-Алданского улуса.

В ходе совещания руководитель Управления Сайсарского округа Леонид Бястинов озвучил, что ориентировочная сумма строительства сквера составляет 6,5 млн рублей.

«Общественность Сайсарского округа давно работает над тем, чтобы увековечить имя Героя Советского Союза Владимира Лонгинова. 12 ноября 2019 года провели совещание с общественностью по вопросу участия в Программе поддержки местных инициатив. Все вместе приняли решение и на этой неделе подали заявку. Надеемся получить грант, а также рассчитываем на поддержку со стороны благотворительного фонд «Победа-75» и администрации Усть-Алданского района», — сказал Леонид Бястинов.

Глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов отметил, что администрация района рассматривает возможность поддержки со стороны своих земляков.

«У нас создан свой улусный благотворительный фонд, куда отправляют средства наши жители. Кроме того, мы планируем усилить работу со спонсорами. Ставим перед собой задачу до 1июля собрать 1,5 млн рублей на создание стелы в честь Владимира Лонгинова», — проинформировал Алексей Федотов.

Скульптор Виктор ФЕДОРОВ продемонстрировал участникам совещания макет стелы, посвященной Герою Советского Союза Лонгинову. Автор добавил, что из нескольких вариантов остановились на создание конструкции из листовой стали с бронзовой скульптурой. Стела будет сделана из сварной листовой стали окрашена в серый цвет прочной автомобильной краской. Общая высота составит 9 метров. Бюст героя будет отлит из бронзы.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева назначила следующую рабочую встречу в середине марта, после подведение итогов по Программе поддержки местных инициатив. Строительство сквера имени Лонгинова планируется начать в мае и завершить в сентябре 2020 года.