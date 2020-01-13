В Якутске разговор «по-мужски» закончился грабежом

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился 32-летний житель столицы Якутии. Он пояснил полицейским, что после совместного застолья вышел со знакомыми на улицу. Вдруг один из компании оттолкнул его и ударил. Между мужчинами произошла драка, после которой потерпевший обнаружил, что у него похищены сотовый телефон и портативное зарядное устройство. Сумма ущерба составила 12000 рублей.

Полицейские «по горячим следам» установили и задержали злоумышленника, им оказался безработный 30-летний мужчина, ранее судимый по аналогичной статье. Похищенное имущество подозреваемый сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до7 лет.