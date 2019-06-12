АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
21
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  64.52
 73.04
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.06.2019, 21:36
Происшествия
Фотофакт
В Якутске разгорелся пожар у озера
12.06.2019, 18:35
Лонгрид
Фотофакт
Руины мужской гимназии опасны для жизни?
12.06.2019, 17:45
Якутия
В Верхоянский район вылетает рабочая группа правительства республики и контрольных органов
12.06.2019, 17:38
Якутия
Якутия утвердила нового генерального секретаря АРАССВА
12.06.2019, 17:00
Спорт
«Тоҕус томтор оонньуута». Чурапча собирает топовых многоборцев!
12.06.2019, 16:40
Якутия
В Алдане в честь Дня России состоялся велопробег
12.06.2019, 16:20
Культура & Образование
В Якутии еще четыре выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов
12.06.2019, 16:05
Происшествия
Ситуация с пожарами в Верхоянском районе находится на контроле – МЧС 
12.06.2019, 15:50
Спорт
В Якутске прошел чемпионат республики по пляжному волейболу
12.06.2019, 15:34
Происшествия
Фотофакт
Сильный ветер и пожары продолжают пугать жителей Якутии
12.06.2019, 15:15
Политика
Нюрбинские единороссы в День России провели праздничные торжества
12.06.2019, 15:00
Спорт
Видео
Боец UFC Григорий Попов вернулся в Якутск
12.06.2019, 14:40
Культура & Образование
На фестивале в Казани студенты АГИКИ представили спектакль «Кыыс Дэбилийэ»
12.06.2019, 14:25
Происшествия
В Якутии 15-летний мотоциклист сбил играющего ребенка
12.06.2019, 14:17
Якутия
Жители Якутии отметили День России
12.06.2019, 13:30
Политика
Летний трудовой сезон студенческих стройотрядов стартовал в День России
12.06.2019, 13:00
Культура & Образование
Якутский фильм отобран в программу Шанхайского МКФ
12.06.2019, 12:53
Экология
Четыре реки Якутии вышли в устье
12.06.2019, 12:29
Экономика
ЖКХ подорожает. Сколько будем платить с 1 июля?
12.06.2019, 12:18
Общество
Instagram
Анастасия Диодорова в образе статуи
12.06.2019, 12:14
Происшествия
Затруднено движение на переправе через р. Малая Ботуобуя
12.06.2019, 11:50
Происшествия
Фотофакт
Жители якутских сел находятся в стрессе
12.06.2019, 11:33
Спорт
Стрелки разыграют путевки в финал Игр народов
12.06.2019, 11:18
Погода
Дожди и грозы ожидаются в Якутии
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
12.06.2019, 10:48
Спорт
Якутский пенсионер завоевал «золото» на ЧР по компьютерному многоборью
12.06.2019, 10:35
Происшествия
На Покровском тракте сгорел особняк
12.06.2019, 10:27
Происшествия
Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске
12.06.2019, 10:23
Общество
Александр Слоик: Гражданин России – почетный статус
12.06.2019, 10:10
Желток
Instagram
Рэпер L’One со скандалом ушел из BlackStar
12.06.2019, 9:59
Общество
Василий Тимофеев: Нас всех объединяет любовь к Родине
12.06.2019, 9:47
Общество
Галина Данчикова поздравляет якутян с Днем России
12.06.2019, 9:35
Общество
Сардана Авксентьева: С днем рождения, Россия!
12.06.2019, 9:22
Общество
Егор Фролов: Главная опора страны – это созидательный труд россиян
12.06.2019, 9:11
Общество
Сын Александра Борисова продолжит дело отца
12.06.2019, 9:00
Общество
Поздравление Альберта Семенова с Днем России
12.06.2019, 9:00
Общество
День России 12 июня — как отдыхаем
12.06.2019, 8:50
Якутия
Айсен Николаев: День России олицетворяет свободу и независимость страны
12.06.2019, 4:57
Якутия
Западная Якутия – новые возможности
12.06.2019, 3:30
Якутия
Сегодня стартует сезон студотрядов
12.06.2019, 2:40
Якутск
Памятка родителям в летние каникулы
12.06.2019, 1:05
Экономика
В ЗЭС прошел месячник противопожарной безопасности
12.06.2019, 0:18
Общество
Сегодня день рождения министра, певицы, аккомпаниатора и переводчицы
12.06.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, среда 12 июня 2019
11.06.2019, 23:18
Общество
Фотофакт
Расцвела самая красивая яблоня Якутии
11.06.2019, 23:12
Культура & Образование
150 молодых специалистов заканчивают обучение в Алданском политехникуме в 2019 году
11.06.2019, 22:29
Финансы
Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»
11.06.2019, 22:23
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Левадных: что рассказала на допросах Ракель Фаброз де ла Крус?
11.06.2019, 20:02
Якутск
Анонс
Утверждена повестка седьмой сессии Якутской городской Думы
11.06.2019, 19:25
Происшествия
Резонанс
Уголовное дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой — новые подробности
11.06.2019, 19:10
Сахалыы
Анонс
Кымыстыы кутуллар ырыалар
11.06.2019, 18:15
Финансы
Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров — членов АККОР
11.06.2019, 17:50
Якутия
Вышел номер газеты «Наследие» о праздниках КМНС
11.06.2019, 17:40
Якутия
Дом дружбы народов выпустил набор открыток «Татарский национальный костюм»
11.06.2019, 17:20
Происшествия
Видео
«Я стал жертвой вымогательства» Мужчина попросил о помощи в магазине
11.06.2019, 17:10
Якутия
Якутия – ворота России в Арктику
11.06.2019, 17:03
Якутск
В Якутске состоялось торжественное закрытие отопительного сезона
11.06.2019, 16:50
Общество
В честь Дня России якутская телебашня засияет цветами российского триколора
11.06.2019, 16:40
Путешествия
За экстримом — в Крым!
11.06.2019, 16:30
Экономика
В Якутии продолжается доставка топлива для филиалов ГУП ЖКХ
11.06.2019, 16:20
Экономика
Якутия стала экономическим донором России
11.06.2019, 16:05
Происшествия
Резонанс
С пожилым стрелком работают следователи
11.06.2019, 15:45
Погода
Прогноз погоды на завтра
11.06.2019, 15:30
Спорт
Нейрохирург Афанасий Корнилов: Спорт работе не помеха
11.06.2019, 15:15
Экономика
Дневник навигации: в Амгу доставлен весь объем плановых грузов
11.06.2019, 15:07
Происшествия
Фотофакт
ДТП в центре Якутска
11.06.2019, 15:00
Общество
В Якутске пройдет митинг обманутых вкладчиков
11.06.2019, 14:40
Экономика
Оптоволокно до Усть-Маи
11.06.2019, 14:20
Культура & Образование
Афиша
13 июня — спектакль «Эргиллиэм хайаан да…”
11.06.2019, 14:20
Происшествия
Пока мужчина отдыхал в баре, двое «обработали» его машину
11.06.2019, 14:02
Политика
Экстра
Якутский министр ушел в отставку
11.06.2019, 14:00
Экономика
Фотофакт
Двор Энергосбыта вновь радует посетителей
Происшествия
12 июня 2019, 21:36
29

В Якутске разгорелся пожар у озера

12 июня на пульт дежурного Службы спасения Якутии поступил сообщение о пожаре на 6 км. Хатынг-Юряхского шоссе. На момент прибытия на место пожара горело строение открытым огнем.

Во время ликвидации пожара старший смены Роман Крутихин заметил, что от поднявшегося ветра, огонь перекинулся на участок, находящийся на другом берегу озера. Было принято решение, переправиться и заправить РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) водой из озера, приступить к тушению пожара.

Быстро сбив огонь на загоревшемся строительном материале, лежащем в плотную к дому, спасатели отнесли дымящийся строительный материал в озеро. Так благодаря грамотным и оперативным действиям якутских спасателей, удалось избежать распространение пожара и спасти дом.

Источник: Специалист по связям с общественностью ГКУ "Служба спасения РС(Я) Вячеслав Меженов.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
08.06.2019, 14:11
Происшествия
Резонанс
Арестован крупный якутский бизнесмен
08.06.2019, 13:06
Путешествия
Атмосфера европейского комфорта на побережье Красного моря!  
11.06.2019, 11:23
Происшествия
Фотофакт
В Якутии задержаны члены ОПГ, пополнявшие «общак»
09.06.2019, 1:14
Происшествия
Эксклюзив
Итоги субботы для людей Сарданы Авксентьевой: СИЗО и домашний арест
10.06.2019, 19:13
Происшествия
В Якутске ГАИ бьет тревогу!!!
10.06.2019, 11:38
Происшествия
Фотофакт
Страшная авария произошла в Якутске
10.06.2019, 9:22
Общество
Как отдыхаем на этой неделе
10.06.2019, 11:32
Политика
Экстра
Свято место пусто не бывает: Новое назначение в мэрии Якутска
11.06.2019, 11:22
Общество
Фотофакт
В Верхоянье люди борются с огнем возле села Бетенкес
12.06.2019, 11:00
Происшествия
В Якутии ночью два бомра совершили плохое дело
12.06.2019, 11:18
Погода
Дожди и грозы ожидаются в Якутии
06.06.2019, 9:59
Политика
В Якутии досрочно прекращены полномочия двух депутатов
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Фотофакт
Происшествия
12.06.2019

Сильный ветер и пожары продолжают пугать жителей Якутии

Instagram
Общество
12.06.2019

Анастасия Диодорова в образе статуи

Фотофакт
Происшествия
12.06.2019

Жители якутских сел находятся в стрессе

Погода
12.06.2019

Дожди и грозы ожидаются в Якутии

Происшествия
12.06.2019

Дети получили тяжелые травмы на аттракционе в Якутске

Общество
12.06.2019

Сын Александра Борисова продолжит дело отца

Якутия
12.06.2019

Айсен Николаев: День России олицетворяет свободу и независимость страны

Фотофакт
Общество
11.06.2019

Расцвела самая красивая яблоня Якутии