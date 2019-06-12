В Якутске разгорелся пожар у озера

12 июня на пульт дежурного Службы спасения Якутии поступил сообщение о пожаре на 6 км. Хатынг-Юряхского шоссе. На момент прибытия на место пожара горело строение открытым огнем.

Во время ликвидации пожара старший смены Роман Крутихин заметил, что от поднявшегося ветра, огонь перекинулся на участок, находящийся на другом берегу озера. Было принято решение, переправиться и заправить РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) водой из озера, приступить к тушению пожара.

Быстро сбив огонь на загоревшемся строительном материале, лежащем в плотную к дому, спасатели отнесли дымящийся строительный материал в озеро. Так благодаря грамотным и оперативным действиям якутских спасателей, удалось избежать распространение пожара и спасти дом.