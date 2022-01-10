В Якутске рассмотрят внесение поправок в закон об ответственном обращении с животными❗

Для обеспечения безопасности на улицах города Якутска и недопущения повторения трагических случаев нападения собак на людей, Якутская городская Дума завтра, 11 января проводит депутатские слушания. Заседание состоится в 16 ч. в Большом зале окружной администрации г. Якутска.

На депутатских слушаниях рассмотрят проблемные вопросы и пути их решения, а также законодательную инициативу Ил Тумэн по внесению изменений в Федеральный закон №498, регулирующий ответственное обращение с животными.

Помимо депутатов Якутской городской Думы на слушаниях примут участие народные депутаты республики, глава г. Якутска Евгений Григорьев, руководитель Департамента ветеринарии республики Петр Петров, председатель Общественной палаты города Якутска Андрей Высоких, директор Пункта передержки животных Екатерина Безрученко и другие.

Депутаты Якутской городской Думы и Ил Тумэн объединят усилия для внесения поправок в закон об ответственном обращении с животными, так как в нашем регионе с экстремально холодной зимой собаки не могут находиться без присмотра и прикорма. Депутаты и общественность внесут свои предложения по решению этой проблемы. Рекомендации депутатских слушаний направят для рассмотрения в Госдуму.