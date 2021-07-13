В Якутске рассмотрят дело о разбойном нападении

Прокуратура города Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 167 (умышленное повреждение чужого имущества) и ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, обвиняемый в мае текущего года с целью хищения чужого имущества разбив стекло боковой двери внедорожника, припаркованного во дворе дома, проник в салон автомобиля, в котором обнаружил кошелек с денежными средства в размере свыше 11 000 рублей.

Незаконные действия заметил хозяин автомашины, который стал требовать вернуть денежные средства и возместить ущерб, на что злоумышленник достал нож и, угрожая его применением, потребовал не обращаться в полицию, после чего скрылся с места совершения преступления.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Якутский городской суд для рассмотрения по существу.