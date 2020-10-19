В Якутске рассмотрены вопросы капремонта домов

Фонд капитального ремонта Республики Саха (Якутия) принял участие принял участие в постоянной комиссии Якутской городской Думы по городскому хозяйству и экологии, которое состоялось 14 октября.



Рассмотрены вопросы капитального ремонта домов, а именно «О ходе исполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ГО «Город Якутск за 9 месяцев 2020 года».



Всего согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта на 2019 – 2021 годы, утвержденному приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) на 2020 год (с учетом незавершенных с прошлых лет), запланирован капитальный ремонт общего имущества по 1375 видам работ в 331 многоквартирных домах в Якутске на общую сумму 3 441,63 млн. руб.



Фондом капительного ремонта заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества по 168 видам работ в 79 многоквартирных домах на общую сумму 423,93 млн. рублей. Из-за того, что некоторые собственники жилья не пускают к себе работников, планируется перенос срока выполнения работ на 2021 год по 35 видам работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения в 22 многоквартирных домах на общую сумму 58,03 млн. руб.



Итого по состоянию на 13.10.2020 г. прогнозное исполнение плана 2020 года (с учетом незавершенных с прошлых лет) составляет 118 видов работ по капитальному ремонту в 64 многоквартирных домах на общую сумму 349 млн. рублей.



Выступивший на заседании и.о. руководителя Фонда капитального ремонта Алексей ЛАПТЕВ назвал основные трудности: много должников, некоторые из которых вообще не оплачивают капремонт, существует установленная предельная стоимость работ, которую надо увеличивать, в 2019 году не состоялось 49 аукционов, из-за того, что подрядчики не хотят работать за такие деньги. Есть подрядные организации, которые работают неудовлетворительно, а «хорошистов» нет вообще. Но все вопросы постепенно решаются.