В Якутске рассмотрели открытие летних лагерей

При благоприятной эпидемиологической ситуации в этом году в городском округе планируется открытие 58 учреждений для отдыха и оздоровления детей в летний период с общим охватом более 6 826 детей. Об этом на первом заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя главы города Натальи Степановой сообщила главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования г. Якутска Матрена Гуляева.

К открытию готовятся загородные стационарные лагеря отдыха и оздоровления, дневные лагеря при образовательных учреждениях, лагеря труда и отдыха и туристические походы со строгим соблюдением санитарных норм. При этом наполняемость составит не более 75 % от общей мощности учреждения отдыха.

По информации управления образования, финансирование организаций отдыха и оздоровления детей предусмотрено в рамках муниципальной программы, а также за счет субсидии республиканского бюджета. В этом году на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных лагерей будет израсходован 1 млн рублей, на восстановление наружного освещения направят более 684 тыс. руб., на оснащение видеонаблюдением для обеспечения безопасности детей — свыше 875 тыс. руб.

В муниципальной программе также предусмотрены средства на реализацию различных проектов. Подана заявка в министерство образования РС (Я) на выделение субсидии из республиканского бюджета для укрепления материально-технической базы трех летних загородных оздоровительных лагерей «Радуга», «Спутник» и «Каландаришвили».

В ходе заседания уделили внимание вопросам трудоустройства детей от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Со слов председателя ЯГОМО «Подросток» Ларисы Подголовой, этим летом на работу будет принято 115 человек: в июне – 32, июле – 42, августе – 41.

«С 1 июня начнется прием на работу детей от 14 до 18 лет. В виду ограничений в количестве, по линии ЯГМО «Подросток» будут трудоустроены дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, находящиеся на опеке, из многодетных семей, а также дети, состоящие на учете в КДН. Социальные статусы детей должны быть подтверждены документами», — отметила Лариса Подголова.

Руководитель организации детально рассказала о нормах трудового законодательства при приеме детей на работу. Согласно закону, подростки, проработавшие 1 месяц, имеют право уйти в отпуск на 31 рабочий день и получить выплату отпускных.

Также школьники могут трудоустроиться по линии Центра занятости населения г. Якутска.

На заседании межведомственной комиссии заслушали информацию начальника комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав окружной администрации г. Якутска Натальи Андросовой, итоги летней кампании 2020 года, информацию об организации пожарной безопасности по новым правилам.

В ходе обсуждения прозвучало предложение об увеличении мест в загородных оздоровительных лагерях для детей с ограниченными возможностями здоровья.