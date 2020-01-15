В Якутске рассматриваются варианты строительства купола в общественных пространствах

Как сообщила глава города Якутска Сардана Авксентьева, на сегодня Окружная администрация рассматривает несколько вариантов строительства экспериментального купола на территории общественных пространств.

По словам главного ландшафтного архитектора Якутска Максимилиана Лугинова, места для строительства купола рассматривались самые разные, включая скверы, площади, парки. На сегодняшний день Управление архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации рассматривает варианты: сквер возле ТЦ «Московский» и городской Центральный парк культуры и отдыха.

«Задача состоит в создании нового общественного пространства, либо в усовершенствовании существующего, вовлечении его в более массовые мероприятия. Объект будет представлять собой легкую конструкцию сферической формы размером до 50 метров. С научной точки зрения объект покажет, как будет вести себя микроклимат при отрицательных температурах с людьми внутри», — отметил главный ландшафтный архитектор города Максимилиан Лугинов.

Также он добавил, что место строительства будущего купола выберут сами горожане при помощи интернет-голосования.

Сама идея экспериментального купола принадлежит группе компаний «Синет», которая совместно с учеными Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова в декабре прошлого года запустили пилотный проект дома под куполом.

Напомним, данный купол в виде пятитонной конструкции был возведен вокруг одноэтажного дома с гаражом. На текущий момент в доме под куполом в рамках эксперимента проживает семья добровольцев. Инициаторы проекта рассчитывают получить данные о возможности применения купольных конструкций для различных зданий и инженерных объектов в суровых климатических условиях.