В Якутске раскрыта серия краж в ларьках

Подозреваемые вскрывали рольставни подручными инструментами и воровали выручку.

В полицию города Якутска от представителей сети магазинов поступали заявления о кражах денежных средств, совершенных из помещений торговых киосков. Общая сумма ущерба, нанесенная организации, составила более 20 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установили подозреваемых, причастных к совершению противоправных деяний, ими оказались двое 18-летних местных жителей.

Полицейские выяснили, что в период с июля по август текущего года злоумышленники, путем повреждения рольставней торговых ларьков подручными инструментами, проникали в помещения и похищали выручку из кассы.

В ходе проведения следственных действий полицейские установили причастность фигурантов к совершению 4 эпизодов противоправной деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении молодых людей избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.