В Якутске раскрыта кража ювелирных украшений

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с заявлением обратилась жительница г. Якутска. Девушка сообщила, что из её квартиры были похищены золотые серьги и 1 500 рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек.

Установлено, что у потерпевшей в гостях часто бывает её подруга. Выяснилось, что в день происшествия хозяйка квартиры ушла по своим делам и оставила гостью в доме одну. В это время подруга заявительницы позвала своего знакомого. Молодой человек приметил ценные вещи в чужой квартире, после чего незаметно похитил золотые серьги и деньги.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.