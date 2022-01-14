Происшествия
В Якутске раскрыта кража ювелирных украшений
В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с заявлением обратилась жительница г. Якутска. Девушка сообщила, что из её квартиры были похищены золотые серьги и 1 500 рублей.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 19-летний молодой человек.
Установлено, что у потерпевшей в гостях часто бывает её подруга. Выяснилось, что в день происшествия хозяйка квартиры ушла по своим делам и оставила гостью в доме одну. В это время подруга заявительницы позвала своего знакомого. Молодой человек приметил ценные вещи в чужой квартире, после чего незаметно похитил золотые серьги и деньги.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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