В Якутске раскрыта кража товара из склада

На днях в Отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась 57-летняя жительница г.Якутск с заявлением о том, что неизвестный проник на склад, расположенный на ул. Дальняя и похитил имущество, предназначенное для продажи на рынке. Общая сумма ущерба составила 394 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам» был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 48-летний безработный мужчина.

Выяснилось, что злоумышленник, проходя мимо деревянного склада, решил совершить кражу. Путем разбора задней стенки он проник в помещение, откуда тайно похитил принадлежащие заявительнице товарно-материальные ценности. Обнаружив пропажу, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.

В ходе проведенного обыска похищенное изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.