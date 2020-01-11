11.01.2020
22:53
59
Происшествия
В Якутске раскрыта кража тепловой пушки со стройки
В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» с заявлением обратился прораб строительного объекта, расположенного в 203 микрорайоне. Мужчина сообщил, что с территории объекта совершена кража тепловой пушки стоимостью 40 000 рублей.
При проведении оперативно–розыскных мероприятий полицейскими был установлен подозреваемый в краже. Им оказался 28-летний мужчина, который ранее работал разнорабочим на данной стройке. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что совершил кражу, так как имел временную финансовую затрудненность.
Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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