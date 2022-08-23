В Якутске раскрыт канал незаконной миграции иностранных граждан

Якутский городской суд признал граждан России Шингибаеву и Кракояна виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 (Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительного сговору) УК России, и назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 30 000 и 25 000 рублей соответственно.

Следствием и судом установлено, что Шингибаева из корыстных побуждений вступила в преступный сговор с Кракояном для организации канала незаконной миграции граждан из стран Центрально-Азиатского региона на территорию Республики Саха (Якутия).

Указанные лица разработали механизм преступной деятельности, распределили свои роли в ней и доли в доходе, планируемом к получению

от ее осуществления. Подсудимая занималась поиском трудовых мигрантов, испытывающих трудности с оформлением разрешительных документов для иностранных граждан, а подсудимый выступал в качестве принимающей стороны. За денежное вознаграждение организовывали подачу соответствующих документов с заведомо ложными сведениями

в миграционные органы.

Шингибаева и Кракоян обязаны встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, ежемесячно являться на регистрацию.

Приговор суда вступил в законную силу.