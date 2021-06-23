В Якутске раскрыли сеть подпольных казино

8 июня 2021 года на организаторов незаконного игорного зала возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК России (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий получены сведения о том, что трое мужчин, действуя в составе организованной преступной группы, проводят незаконные азартные игры. При проверке информации установлены уроженцы Сунтарского района 1971 и 1972 годов рождения, выходец из Намского района 1979 года рождения. Указанные лица в арендованных ими жилых и нежилых помещениях, расположенных в черте г. Якутска, организовали оборудованные покерные зоны с ежедневной выручкой от 300 тысяч рублей до 5 млн рублей. Рассылку информации о ставках, котировках, времени и наличии посадочных мест осуществляли посредством WhatsApp.

В результате оперативного мероприятия, проведенного совместно с сотрудниками отделения ЭБиПК МУ МВД России «Якутское», данные граждане задержаны. Двое водворены в следственный изолятор, один находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело расследуется следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Наиболее строгой мерой наказания по ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено лишение свободы до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.