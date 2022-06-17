В Якутске раскрыли серию грабежей

Сотрудниками отделов полиции МУ МВД России «Якутское» раскрыты три грабежа. Предметами преступных посягательств стали сотовые телефоны и денежные средства.

По двум фактам сотрудниками отдела уголовного розыска было установлено, что заявители распивали спиртные напитки в компании малознакомых людей. В ходе застолья возникала ссора, после чего у потерпевших были похищены сотовые телефоны и денежные средства. В одном случае злоумышленником оказался 29-летний мужчина, который в последствии сдал похищенный телефон в ломбард. А в другом — ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина, задержанный по «горячим следам». В ходе личного досмотра при нём обнаружено имущество потерпевшего.

Ещё один грабеж раскрыт сотрудниками отдела уголовного розыска отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское». В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что потерпевший сел в машину к малознакомым мужчинам. В результате один из них под угрозой применения насилия заставил потерпевшего сдать смартфон в ломбард и передать ему вырученные денежные средства. Получив деньги, мужчина скрылся. Оперуполномоченными уголовного розыска установлен и задержан 21-летний подозреваемый.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».