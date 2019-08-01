В Якутске раскрыта кража в ресторане

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 29-летнего неработающего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в, г» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшем).

Установлено, что в ночь с 30 на 31 декабря 2018 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в ресторане «Сунгари», где увидел спящего за столом ранее не знакомого мужчину. Предположив, что у него при себе может иметься ценное имущество, вытащил из кармана брюк спящего мобильный телефон «Samsung Galaxy Note 9» стоимостью 69999 руб., кошелек с денежными средствами в размере 4000 руб., а также снял с руки часы марки «Samsung Gear S3 Frontier» стоимостью 24999 руб., причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.

При назначении наказания судом принято во внимание возмещение подсудимым имущественного ущерба и морального вреда, полное признание вины, наличие малолетнего ребенка.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с возложением обязанностей.

Приговор не вступил в законную силу.