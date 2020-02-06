В Якутске работник автосервиса поломал чужой «Прадо»

Работник одного из автосервисов Якутска захотел проверить техсостояние транспорта после ремонта и угодил в ДТП.

4 февраля в дежурную часть столичной Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение о том, что в период времени с 21:00 до 22:00 неустановленное лицо путем свободного доступа из помещения автосервиса, расположенного по ул. Ильменская, совершил угон автомашины.

Ориентировка на транспортное средство незамедлительно была передана всем патрулирующим нарядам полиции, был объявлен план «Перехват».

Позже в кювете на Окружной дороге была обнаружена угнанная автомашина. В салоне находились два молодых человека – работники автосервиса. Ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль они предъявить не смогли.

Один из них пояснил, что после ремонта «Прадо» они вместе с коллегой распивали пиво. Когда собутыльник уснул, парень решил съездить в ближайший магазин за «добавкой» и заодно проверить техническое состояние иномарки после ремонта. Однако по пути следования, водитель, не справившись с управлением, съехал с дорожного полотна и повредил ограждение газовой трубы. После инцидента молодой человек поехал в автосервис и, взяв с собой инструменты, вернулся вместе с собутыльником на место ДТП, где их задержали полицейские.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. Однако в декабре прошлого года он был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без прав.

В отношении горе-угонщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. Автомобиль возвращен хозяину с повреждениями.

