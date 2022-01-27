В Якутске работают 257 ковидных бригад
Количество операторов в едином колл-центре Якутска увеличено в три раза, количество ковидных бригад, выезжающих на вызовы пациентов в пять раз.
С учётом большого количества поступающих звонков на «горячую линию» по номеру 122 кратно увеличено количество операторов. Количество работников колл-центра в Якутске доведено до 145. Они работают в три смены.
На консультирование в колл-центре привлечены высококвалифицированные специалисты: профессора, доктора и кандидаты медицинских наук. Также обрабатывать поступающие звонки помогают студенты Медицинского института СВФУ и Якутского медицинского колледжа.
В целях повышения оперативности медицинских служб существенно увеличено количество ковидных бригад — на сегодняшний день в столице республики работают 257 бригад, в составе каждой – врач, медсестра и водитель.
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